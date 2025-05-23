Онколог Машкова рассказала, как снизить вероятность развития меланомы

Дерматолог-онколог клиники академика Ройтберга (АО «Медицина») Ольга Машкова рассказала, что меланома угрожает не всем в равной степени — в зоне повышенного риска находятся люди с бледной кожей, склонной к ожогам от солнца, а также те, у кого на теле более 50 родинок.