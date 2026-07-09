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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов про IShowSpeed после камбэка Аргентины против Египта: «А где этот Спид? Он при 2:0 скакал! Куда он делся?»

Владислав Радимов высказался про стримера IShowSpeed после выхода сборной Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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