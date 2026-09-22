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Владимирские новости

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Владимиру исполнилось 80 лет Институту развития образования

Владимиру исполнилось 80 лет Институту развития образования

Институт начинал с пяти сотрудников и за 80 лет вырос в крупный образовательный центр, продолжающий развивать идеи известного педагога Людмилы Новиковой.

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