Cell Reports: социальное поведение при аутизме связано со специфическим геном

Ученые из медицинского исследовательского института Сэнфорда при Калифорнийском университете обнаружили, что особенности социального поведения при расстройствах аутистического спектра и синдроме Уильямса (который часто называют «противоположностью аутизма») связаны с экспрессией одного гена — GTF2I.