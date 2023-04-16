Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Перелётные герои. Открывая Хорватию, финны в Намибии и Третий полюс

Перелётные герои. Открывая Хорватию, финны в Намибии и Третий полюс

Апрель — время активного движения в природе: по рекам начинают идти льды, в норах и берлогах пошевеливаются проспавшие всю зиму звери, перелётные птицы готовятся встать на крыло… Да и людей начинает тянуть в тёплые края или на поиски приключений.

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