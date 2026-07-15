Запасы нефти в США рухнули до минимума с 1983 года: 316,5 млн баррелей

Стратегический нефтяной резерв (SPR) США достиг рекордно низкой отметки за последние 43 года. По данным еженедельного обзора Управления энергетической информации (EIA), запасы сократились до 316,504 млн баррелей.
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