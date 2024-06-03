«Используют в качестве пешки»: США склоняют страны Азии к конфликту с Китаем

Новый глава Тихоокеанского командования США Папаро уверяет: мы видим, что китайцы проводят учения, репетируя вторжение на Тайвань, мы поняли, что самый важный альянс на планете — американско-японский, он поможет выиграть в конкуренции за новый мировой порядок.