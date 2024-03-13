Посол РФ: пребывание россиян на Шри-Ланке является безопасным

Посол РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян после инцидентов с россиянками на острове заявил, что пребывание туристов из РФ на Шри-Ланке является безопасным, однако всегда необходимо быть внимательными и осмотрительными.