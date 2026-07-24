В России назвали медийным эффектом заявление о лазерном оружии у ВСУ

Представитель научно-производственного центра «Сварог» в беседе с ТАСС оценил заявления о скором появлении у Вооруженных сил Украины лазерного оружия, предназначенного для борьбы с российскими беспилотниками.
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