Посетителей "Музеона" пригласили на игру "Что? Где? Когда?"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Посетители парка искусств "Музеон" смогут принять участие в открытых играх "Что? Где? Когда?", которые пройдут 31 августа и 1 сентября на площадке программы мэра Москвы "Мой Район".
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