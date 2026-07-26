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Политика как она есть

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В Кремле высказались о дуализме Трампа в позиции по Украине

В Кремле высказались о дуализме Трампа в позиции по Украине

В Кремле видят дуализм в позиции президента США Дональда Трампа относительно украинского конфликта. С одной стороны он стал инициатором опосредованных поставок оружия Киеву, с другой — стремится к мирному урегулированию.

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Комментарии
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Стефания Новак
Почему же России прямо сказать Трампу, что он не держит свои обещания и ведет двойную игру на стороне Украины. Не надо России унижаться перед америкой. А говорить открыто и честно а не лебезить перед америкой.
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1 м.
ВС
Владимир Соловьев
Договориться с Америкой &quot;честно&quot; - самый смешной анекдот. США не стремится к мирному урегулированию в Украине. США НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СТРЕМИТСЯ К МИРУ. ОНИ ВСЁ ЕЩЁ ОБМАНЫВАЮТ СЕБЯ, СОБСТВЕННОЙ МИРОВОЙ ГЕГЕМОНИЕЙ.
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1 м.