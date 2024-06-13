Mozilla заблокировала VPN-расширения в России по требованию Роскомнадзора

В связи с введением в России новых законов, запрещающих распространение информации о способах обхода блокировок, Mozilla решила ограничить доступ к некоторым расширениям своего браузера Firefox для пользователей из этой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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