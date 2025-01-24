Таксист из Салехарда ответил на претензии горожан к ценам за поездки

Таксист из Салехарда в ответ на претензии горожан к ценам за поездки показал в соцсетях стоимость завершенного заказа, который обошелся пассажиру в 112 рублей, и объяснил, почему заработать на таких суммах невозможно.
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