Популярный в России комик рассказал о жизни с молодой супругой

32-летний стендап-комик Гурам Амарян рассказал о своих отношениях с 22-летней женой Экой. В шоу Иды Галич «Есть вопросики», выпуск которого опубликовали на площадке «VK Видео», он заявил, что в семье царит полное взаимопонимание.
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