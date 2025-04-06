Милая Лим Джу Ген или трудолюбивая Кан Мо-ён: какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака Алёна ЮрьеваКорейские дорамы стремительно захватывают сердца зрителей по всему миру, и в этом нет ничего удивительного: душевные сюжеты, глубокие переживания, яркие персонажи — всё это делает их невероятно притягательными.