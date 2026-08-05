В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад по информации о гибели жителя Свердловской области

В средствах массовой информации сообщается, что жительница Свердловской области обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели ее супруга, который в июле текущего года был обнаружен на обочине автодороги «Ревда-Мариинск» и скончался от полученных травм.