Экс-игрок Булыкин предсказал результативную ничью в матче "Спартак" - ЦСКА

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что ожидает результативной игры в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Спартаком" и ЦСКА.
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