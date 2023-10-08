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Экс-игрок Булыкин предсказал результативную ничью в матче "Спартак" - ЦСКА

Экс-игрок Булыкин предсказал результативную ничью в матче "Спартак" - ЦСКА

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что ожидает результативной игры в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Спартаком" и ЦСКА.

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