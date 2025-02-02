В Славгороде полностью восстановили работу котельных

Работы на двух участках водопровода продолжаются В Славгороде завершены работы по восстановлению теплоснабжения, обе котельные города теперь функционируют в штатном режиме, сообщили в Минстрое Алтайского края.
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