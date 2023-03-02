Зак Лавин набрал 41 очко в победном матче с «Детройтом»

Защитник «Чикаго» Зак Лавин помог команде одержать выездную победу в матче с «Детройтом» (117:115). Лавин набрал 41 очко за 37 минут, реализовав 14 из 20 с игры (6 из 9 3-очковые) и 7 из 7 с линии.
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