World Aquatics допустила россиян ко всем соревнованиям, кроме водного поло

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, открыв для них возможность выступать на международных соревнованиях по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в прыжках в воду и плавании, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).