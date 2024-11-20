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World Aquatics допустила россиян ко всем соревнованиям, кроме водного поло

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, открыв для них возможность выступать на международных соревнованиях по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в прыжках в воду и плавании, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

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