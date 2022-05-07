Наш потерянный мир

33 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    Молодец! Надо с детского сада воспитывать любовь и преданность Родине.«Спасибо, Леша»: ...
  • Нина Толкачева
    То есть, они ведут себя с Россией, фактически, уже как с побежденной стороной. И зачем тогда туда направлять газ и во...ФРГ переходит на ...
  • Иван Иванов
    не стеснясь показали всё своё нацистское нутро ....«Памятники вне по...

В МВД предложили сократить срок включения жителей ЛДНР в программу переселения в РФ в 4 раза

В МВД предложили сократить срок включения жителей ЛДНР в программу переселения в РФ в 4 раза

Министерство внутренних дел России выступило с предложением по сокращению срока признания жителей ДНР и ЛНР участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые вынужденно проживают за рубежом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх