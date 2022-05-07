В МВД предложили сократить срок включения жителей ЛДНР в программу переселения в РФ в 4 раза

Министерство внутренних дел России выступило с предложением по сокращению срока признания жителей ДНР и ЛНР участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые вынужденно проживают за рубежом.
Министерство внутренних дел России выступило с предложением по сокращению срока признания жителей ДНР и ЛНР участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые вынужденно проживают за рубежом.
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