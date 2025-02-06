Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Смотря с кого считать. Хотя и эта сволочь изменила много чего.Какой шокирующий ...
  • Николай Кузнецов
    Да вы еще и демагог, батенька! Я таким, как вы или Вольфович с Ельциным сроду не верил. Болтуны-сЗахар Прилепин. А...
  • Tatyana Fedotova
    И никаких арбитров из сволочей. Арбитраж гадов это бедаПрорыв информацио...

Депутаты Госдумы заявили, что дополнительная мобилизация в России не требуется

Депутаты Госдумы заявили, что дополнительная мобилизация в России не требуется

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Виктор Соболев заявили, что в России нет необходимости в новой волне мобилизации, так как преимущество в украинском конфликте на стороне России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх