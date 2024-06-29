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Военное обозрение

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ИЭМЗ «Купол» показал в Кронштадте морской «Тор» и комплекс «Адъютант»

ИЭМЗ «Купол» показал в Кронштадте морской «Тор» и комплекс «Адъютант»

Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024» прошел с 19 по 23 июня в уникальном пространстве Музея военно-морской славы и Конгрессно-выставочного центра в Кронштадте.

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