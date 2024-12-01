«Число зверя»: как на самом деле оно связано с Антихристом

В христианской эсхатологии Антихрист – олицетворение сил враждебных Богу. Согласно пророчествам, он явится в конце времен чтобы в образе Христа искушать человечество, и только приход истинного Мессии позволит свергнуть лжепророка.
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