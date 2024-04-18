Россиянам рассказали о народных приметах на 18 апреля

18 апреля православные вспоминают мучеников Феодула и Агафопода, которые пострадали за веру. В народе этот день получил название “Федул Ветренник”, так как именно в эту дату начинали дуть тёплые ветра, означающие, что холода больше не вернутся.
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