Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

ГФ

Герман Фролов

Не исключено, что резкое изменение стоимости доллара за последние дни вызвано высокопоставленными спекулянтами валюты, которые зарабатывают на этих скачках большие деньги. Интересно посмотреть, есть ли такие значительные прыжки доллара относительно евро и других валют в те же дни. Если нет, я буду считать, что я прав в своих предположениях.