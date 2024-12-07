БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!), помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах? Вновь вернулись к разговорам о деревянном составе.

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Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
Не исключено, что резкое изменение стоимости доллара за последние дни вызвано высокопоставленными спекулянтами валюты, которые зарабатывают на этих скачках большие деньги. Интересно посмотреть, есть ли такие значительные прыжки доллара относительно евро и других валют в те же дни. Если нет, я буду считать, что я прав в своих предположениях.
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