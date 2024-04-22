EigenLayer борется со снижением доходности на процветающем рынке Ethereum

EigenLayer, ведущий протокол рестейкинга в экосистеме Ethereum, как сообщается сталкивается с серьезным кризисом, связанным со стабильностью доходности, несмотря на быстрый рост общей заблокированной стоимости (TVL).
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