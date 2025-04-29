Якеменко По поводу перемирия на Праздник Победы, объявленного Президентом и связанном с перемирием припадке истерики «военблогеров» и их подельников.
Выводы кто и что делайте сами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Василевский
А кто его пригласил на ТВ? Или это другой якименко, который не хвастался тем, что его интересуют только 2 вещи - деньги и женщины? Впрочем, у руководства наших тв-каналов свои соображения о приличиях и ответственности перед зрителями
Ответить
17 час.
Александр Симаков
Вы, вероятно, имеете ввиду Василия Якеменко. Автор статьи - Борис Якеменко. Вам не нравится сама статья или скрин-шот с канала какого-то блогера в начале статьи по поводу перемирия?
Ответить
16 час.
Александр Иноземцев
АВТОРУ: +100! 👍
Ответить
8 час.
Свежие комментарии