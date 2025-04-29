Выводы кто и что делайте сами

Игорь Василевский

А кто его пригласил на ТВ? Или это другой якименко, который не хвастался тем, что его интересуют только 2 вещи - деньги и женщины? Впрочем, у руководства наших тв-каналов свои соображения о приличиях и ответственности перед зрителями