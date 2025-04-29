Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Не надо было корчевникову влазить в эту историю... я его уважала, теперь вот думаю... и прошлое с СССР для меня свяще...Помнить необходим...
  • Леонид
    Статья проплачена сверху. Власть делат всё, чтобы народ забыл ту историю, чтобы дискредитировать с разных сторон то п...Помнить необходим...
  • Александр Симаков
    А не могли бы Вы (если уж и так все всё знают!) назвать фамилии тех, кто поддерживает этих товарищей?ОТМЕНА ЗВЁЗД-ПРЕД...

Выводы кто и что делайте сами

Выводы кто и что делайте сами

Якеменко По поводу перемирия на Праздник Победы, объявленного Президентом и связанном с перемирием припадке истерики «военблогеров» и их подельников.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А кто его пригласил на ТВ? Или это другой якименко, который не хвастался тем, что его интересуют только 2 вещи - деньги и женщины? Впрочем, у руководства наших тв-каналов свои соображения о приличиях и ответственности перед зрителями
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17 час.
Александр Симаков
Вы, вероятно, имеете ввиду Василия Якеменко. Автор статьи -  Борис Якеменко.  Вам не нравится сама статья или скрин-шот с канала какого-то блогера в начале статьи по поводу перемирия?
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16 час.
Александр Иноземцев
АВТОРУ: +100! 👍
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8 час.
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