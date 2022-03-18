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«Боится людей», – Алёна Хмельницкая проговорилась о странностях в поведении Марии Шукшиной

«Боится людей», – Алёна Хмельницкая проговорилась о странностях в поведении Марии Шукшиной

Алёна Хмельницкая и Мария Шукшина часто пересекались на съёмочных площадках. Артистки вместе снимались в кино и радовали зрителей своей талантливой игрой.

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