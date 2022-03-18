«Боится людей», – Алёна Хмельницкая проговорилась о странностях в поведении Марии Шукшиной

Алёна Хмельницкая и Мария Шукшина часто пересекались на съёмочных площадках. Артистки вместе снимались в кино и радовали зрителей своей талантливой игрой.
Популярные статьи
- Находящуюся за границей Ксению Собчак в России могут привлечь к уголовной ответственности
- «Недопустимы необдуманные поступки», – депутат Госдумы предложила лишить Галкина и Ахеджакову государственных наград за антироссийскую пропаганду
- “Патриоты, блин”, – знаменитый артист упрекнул сбежавших из России артистов
Свежие комментарии