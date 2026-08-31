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Русский Днепропетровск

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Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ

Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ

Радомир Маркуш 30 августа 2026 г., 20:28   «Киевляне теперь за русских, они сливают объекты для атак» Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную ….

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