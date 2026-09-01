40 лет назад в Цемесской бухте затонул «Адмирал Нахимов»

31 августа 1986 года в 13 километрах от порта Новороссийска произошла одна из самых масштабных катастроф в истории отечественного пассажирского судоходства.
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