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Регионы России

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Путин отметил сильное впечатление от мощей святого Дмитрия Донского

Путин отметил сильное впечатление от мощей святого Дмитрия Донского

Президент России Владимир Путин 5 сентября 2026 года публично поделился своими впечатлениями после посещения мощей великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

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