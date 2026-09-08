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Сознание должно существовать во Вселенной на разных "платформах"

Сознание должно существовать во Вселенной на разных "платформах"

Вместо того чтобы пытаться дать окончательное определение сознанию, философы Эрик Швицгебель и Джереми Побера исходят из того, что сознание — это реальное и узнаваемое явление (например, наличие субъективного опыта, ощущения, переживания).

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