Ильяс Хандаев: «Мы воспользовались ошибками соперника и выжили максимум»

Главные тренеры «Водника» и «Кузбасса» подвели итоги вчерашней встречи в столице ПоморьяНапомним, что итогом встречи стало первое поражение в рамках Чемпионата страны для «Водника» и 11-й подряд победой для кемеровского «Кузбасса».
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