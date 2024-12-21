Ильяс Хандаев: «Мы воспользовались ошибками соперника и выжили максимум»

Главные тренеры «Водника» и «Кузбасса» подвели итоги вчерашней встречи в столице ПоморьяНапомним, что итогом встречи стало первое поражение в рамках Чемпионата страны для «Водника» и 11-й подряд победой для кемеровского «Кузбасса».