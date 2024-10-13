Мбаппе хочет играть за сборную Франции только в важных матчах

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе на текущем этапе своей карьеры хочет сосредоточиться преимущественно на выступлениях за клуб, поскольку обладает огромным желанием выиграть "Золотой мяч-2025".
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