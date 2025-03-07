Как часто нужно есть чипсы и пирожные, чтобы навредить мозгу? Диетолог удивила сроками

Медики выяснили, что даже несколько дней могут навредить организму.Немецкие медики провели эксперимент, чтобы выяснить, как часто нужно есть чипсы, пирожные и другие высококалорийные продукты, чтобы навредить организму.
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