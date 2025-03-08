Красавицы без преград: подборка материалов о достижениях северянок

В Международный женский день редакция ИА «Регион 29» хотела бы не только похвалить жительниц Поморья за их красоту и нежность, но и воздать должное их упорству, смелости, уму и другим безграничным талантам, которыми наши дамы ежедневно делают этот мир лучше.