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Регионы России

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ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в меньшинстве в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в меньшинстве в матче РПЛ

Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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