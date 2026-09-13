ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в меньшинстве в матче РПЛ

Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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