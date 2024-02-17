Иностранцев наказали за нарушение миграционных законов Мангистау

В Мангистауской области выявлены граждане Африки и Китая, нарушившие миграционное законодательство. Полицейскими выявлен гражданин Африки 2001 года рождения, нарушивший миграционное законодательство на территории области.
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