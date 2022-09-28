Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Не устаю   повторять пророческие слова Черчилля -  фашисты будущего будут называть себя демократами.Грядет ли «фашиза...
  • Лариса Абросимова
    Форму надо найти, ворье жестко наказать. Вплоть до расстрела, только тогда будет порядок. Может Сталин был во многом ...В Госдуме заявили...
  • Леонид Алексеев
    Всё правильно говорит Путин!Нахера нам опять идти в полуголодный(а временами и смертельно голодный!) и бесштанный ССС...Путин: Россия не ...

Томенко: Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации

Томенко: Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации

Алтайский край по состоянию на 28 сентября выполнил около половины задания по частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе видеоселекторного совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх