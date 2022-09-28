Томенко: Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации

Алтайский край по состоянию на 28 сентября выполнил около половины задания по частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе видеоселекторного совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами региона.
Алтайский край по состоянию на 28 сентября выполнил около половины задания по частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе видеоселекторного совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами региона.
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