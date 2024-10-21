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Главе района внесено представление за гектар дикорастущей конопли

Главе района внесено представление за гектар дикорастущей конопли

Под Новосибирском уничтожено свыше гектара конопли, на которую муниципалитет не обращал внимания. В Мошковском районе Новосибирской области расследовано уголовное дело о незаконном приобретении, хранении наркотических средств (ч.

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