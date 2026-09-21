12 вещей, которые делают только мамы с СДВГ (и удивляются, что так не у всех)

Сколько пунктов про вас? «Материнство»В наши дни детям часто ставят диагноз «СДВГ» (синдром гиперактивности и дефицита внимания), но не потому что их стало больше, а потому что диагностика стала точнее.
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