Лавров в шутку поинтересовался у журналиста Зарубина, кто пустил его в Кремль

После церемонии вручения высших государственных наград в Кремле журналист ВГТРК Павел Зарубин поинтересовался у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова откуда он черпает силы, работая в таком напряжённом графике.
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