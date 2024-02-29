Авиация и артиллерия ударили по ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 29 февраля сообщил, что российские бомбардировщики, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного и Старомайорского на южнодонецком направлении.