Приверженность международного сообщества принципу одного Китая непоколебима -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Отклонение Всемирной ассамблеей здравоохранения /ВАЗ/ так называемого "предложения", касающегося Тайваня, еще раз доказало, что приверженность международного сообщества принципу одного Китая непоколебима.
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