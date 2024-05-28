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Китай

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Приверженность международного сообщества принципу одного Китая непоколебима -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Отклонение Всемирной ассамблеей здравоохранения /ВАЗ/ так называемого "предложения", касающегося Тайваня, еще раз доказало, что приверженность международного сообщества принципу одного Китая непоколебима.

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