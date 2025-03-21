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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2025 в Бостоне

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025 Бостон, США Расписание трансляций 26 марта, среда Женщины, короткая программа 19:05 27 марта, четверг Пары, короткая программа 2:45 Мужчины, короткая программа 19:05 28 марта, пятница Пары, произвольная программа 2:15 Танцы на льду, ритм-танец 19:20 29 марта, суббота Женщины, произвольная программа 2:00 Танцы на льду, произвольный танец 21:30 30 марта, воскресенье Мужчины, произвольная программа 2:00 Показательные выступления 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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