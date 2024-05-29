Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич, по мнению Мусаева, заслуживает работы в РПЛ

Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич нашел поддержку в лице нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева. Бывший игрок калининградской команды высоко оценил работу специалиста, отметив, что тот всегда оказывал ему помощь во время работы в клубе.