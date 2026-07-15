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Матч открытия ЧМ по хоккею-2027 пройдет на стадионе футбольного «Шальке»

Стартовый матч чемпионата мира по хоккею-2027 между сборными Германии и Швейцарии состоится на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, где играет «Шальке».

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