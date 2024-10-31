Управа и Молодежная палата Тимирязевского района отправили помощь на фронт

Сотрудники управы Тимирязевского района и члены Молодежной палаты Тимирязевского района присоединились к очередному сбору гуманитарной помощи нашим бойцам в зону Специальной военной операции (СВО), организованному волонтерским штабом «Все для победы».
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