Русскую армию хотят лишить победы, согласуя с киевским режимом "передышку". При таком раскладе не видать нам мирной жизни, ведь если Одесса и Харьков останутся в составе Украины, то это станет главным поражением для Москвы.
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