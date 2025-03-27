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Бойцы готовы, а власти? Русскую армию хотят лишить победы - главным поражением станут Одесса и Харьков

Бойцы готовы, а власти? Русскую армию хотят лишить победы - главным поражением станут Одесса и Харьков

Русскую армию хотят лишить победы, согласуя с киевским режимом "передышку". При таком раскладе не видать нам мирной жизни, ведь если Одесса и Харьков останутся в составе Украины, то это станет главным поражением для Москвы.

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